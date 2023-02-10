Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 320 kişi, Eskişehir'de tedavi görüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan 320 kişi, Eskişehir'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindeki ilgililer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek tedavileri süren hastaları ziyaret etti, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Ayyıldız ve beraberindekiler daha sonra diğer hastanelere geçti.

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