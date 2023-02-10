"Asrın felaketi" nedeniyle Eskişehir'e gelen depremzedelere ziyaret

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ESKİŞEHİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eskişehir'e gelerek Öğretmenevine yerleştirilen 99 vatandaş, ziyaret edildi.



Eskişehir Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya illerinden Eskişehir'e getirilerek Öğretmenevi'ndeki odalarına yerleştirilen depremzedelere, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge tarafından ziyaret gerçekleştirildi.



Töre, ziyaretinde, Türkiye'nin asrın en büyük felaketlerinden birini yaşandığını dile getirerek, Valilik himayelerinde Eskişehir'deki tüm imkanları depremzedelerin kullanımına açtıklarını vurguladı.



Bilge de Eskişehir'e gelen depremzedelerin İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

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