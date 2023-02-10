Depremde hayatını kaybeden 9 kişi Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş'taki evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve 9 aylık bebeği ile bir yakını Eskişehir'de toprağa verildi.

Deprem sırasında Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki yaşadıkları evin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden uzman çavuş Serkan Caz, matematik öğretmeni eşi Ayşin Çelik Caz, 9 aylık kızları Alya Defne Caz ile yakınları Furkan Çelik'in cenazeleri, Kahramanmaraş'daki işlemlerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Aynı aileden 4 kişinin cenazeleri hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Türk bayrağına sarılan tabutları Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına, Caz ailesinin yakınları, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan deprem felaketine Adıyaman'da ki evlerinde yakalanan Nadire Gül, kızı Fatma Hatun Çakar, eşi Mehmet Çakar, Kudret Yağmur Bozkurt ile torunu 1,5 yaşındaki Yusuf Bozkurt'un cenazeleri Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami'ne getirildi.

Aynı aileden 5 kişi için cenaze namazı kılındı. Buradaki törene ailenin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri asri mezarlıkta toprağa verildi.

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