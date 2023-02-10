Eskişehirli iş insanı Celalettin Sarar son yolculuğuna uğurlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Sarar 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sarar'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Sami Ramazanoğlu Camisine getirildi.

Cenaze namazına, Sarar'ın yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Celalettin Sarar'ın cenazesi Odunpazarı Mezarlığı'nda defnedildi.

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