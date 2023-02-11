Eskişehir'e getirilen depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Eskişehir'e getirilen depremzedeler, konaklayacakları yurt ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştiriliyor.

Eskişehir Valiliği koordinesinde deprem bölgesindeki illerinden Eskişehir'e getirilen bazı depremzede vatandaşlar DSİ Misafirhanesine yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, misafirhaneye yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet bölgesinden gelerek kentte misafir edilen depremzede ailelere ve çocuklara, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleri tarafından psikososyal destek sunulacağı ifade eden Töre, vatandaşların yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.



Töre, psikolojik ihtiyaçların en az hayati ihtiyaçlar kadar önemli olduğunun altını çizerek, bu kapsamda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan "Psikososyal Destek Masaları" ile psikolojik ilk yardım desteği verileceğini bildirdi.

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