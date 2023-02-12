Depremde ölen öğretmen ve kızı, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren öğretmen Özlem Al Meral ile 5 yaşındaki kızı Azra'nın cenazeleri, memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi.

Reyhanlı ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Özlem Al Meral'in, Antakya ilçesinde oturduğu Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak'taki evi depremde yıkıldı.

Enkaz altından çıkarılan anne ile kızının cansız bedenleri işlemlerinin ardından Tepebaşı ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi Hacı Mehmet Özel Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Özlem Al Meral ile 5 yaşındaki kızı Azra'nın cenazeleri, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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