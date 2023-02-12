Depremde hayatını kaybeden kadın, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki evlerinin yıkılması sonucu yaşamını yitiren Melike Arıyürek'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Besni ilçesinde icra müdürü olarak görev yapan Melike Arıyürek'in cenazesi, Odunpazarı ilçesindeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Arıyürek'in ailesi, yakınları ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Melike Arıyürek'in cenazesi, Esentepe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BBP Genel Başkanı Destici, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye gittiklerini ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Her bir depremde hayatını kaybedenin ya da enkaz altında kalıp kurtulanın bir hikayesi var. Hepimizin canı yanıyor, üzgünüz, üzülüyoruz. Allah bir daha böyle acıları milletimize yaşatmaz inşallah diyorum. Ben ülkemize, devletimize ve milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Tabii ki yaralarımızı birlikte saracağız. Aramızda fitne çıkarmaya çalışanlara, devlet ve milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlara ya da insanları birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Burada birlik olacağız ve dayanışma içinde zor günleri atlatacağız. Tabii ki bu süreci değerlendirip birliğimize ve kardeşliğimize kastetmek isteyenler olacaktır. Onlara da fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar bu millet vermedi, bundan sonra da vermeyeceğiz inşallah."

- "İnsan üstü bir mücadele veriyorlar"

Arama kurtarma ekiplerinin inanılmaz fedakarlıklar yaptığına şahit olduğunu kaydeden Destici, "AFAD, UMKE, JAK ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, Alperen Ocakları bünyesindeki ALPKURT ekipleri, askerimiz ve polisimiz inanılmaz bir mücadele veriyorlar. İnsan üstü bir mücadele veriyorlar ve canlarını ortaya koyuyorlar. Onlara da şahsım, camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki münferiden bu tür yağma hadiseleri, yardım tırlarının önünü kesip gasbetmeye çalışanlar yok mu, bunlar da var ama bunlara da devletimiz, güvenlik güçlerimiz gereken dersi veriyorlar ve bunlara da fırsat vermiyorlar. Bu mücadeleyi dediğim gibi hep birlikte el birliği ile yapacağız. Elbette kayıplarımız geri gelmeyecek ama biz devletimizi, ülkemizi, milletimizi ve insanımızı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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