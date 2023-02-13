Azerbaycanlı öğrencilerin topladığı yardımlar deprem bölgesine gönderildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi Azerbaycan Programları'nda öğrenim gören öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelere yardımda bulundu.



Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü kentinde bulunan AÜ Açıköğretim Bürosu yardım seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.



Azerbaycanlı öğrenciler tarafından toplanarak büroya getirilen yardım malzemeleri, tasnif işlemlerinin ardından deprem bölgesine gönderildi.



Öğrenciler tarafından gönderilen mesajda, "Aziz Türkiyeli kardeşlerimiz, yaşadığınız bu felaket bizleri derinden sarstı. Bu zor dönemde kardeş ülke Azerbaycan olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları ailesi olarak yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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