ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki depremzedelerin tedavisi sürüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle yaralanarak bölgeden Eskişehir'e sevk edilen depremzedelerin tedavileri devam ediyor.



ESOGÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden yaralı olarak kurtulup, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 80 hastaya ayakta sağlık hizmeti verildi. Yatarak tedavi altına alınan 31 depremzededen 25'inin tedavisi sürürken, 12 vatandaş ise ameliyat edildi.



Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ile Başhekim Prof. Dr. Nurettin Erben de tedavisi süren depremzedeleri ziyaret edip, doktorlardan bilgi aldı.

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