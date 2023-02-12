Kütahya'da çıkan yangında hayatını kaybeden depremzede Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan, Kütahya'daki kızının yanına gelen ve kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Necip Ç'nin (64) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Necip Ç'nin cenazesi, Kütahya'daki işlemlerin ardından Odunpazarı ilçesindeki Alem Camisi'ne getirildi.



Cenaze törenine Necip Ç'nin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Necip Ç'nin cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen Besim Ç'nin tedavisinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya'da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı belirtilen Necip Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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