Anadolu Üniversitesi depremden etkilenen 10 ilde kayıt yenileme işlemini ücretsiz yapacak

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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nde öğrenim gören depremzede öğrencilerden bahar döneminde kayıt yenileme ücreti almayacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kentte Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerindeki depremzede öğrencilerden 2022-2023 bahar döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi'nde bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 13 Şubat-2 Mart tarihlerinde "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden yapılabileceği duyuruldu.

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