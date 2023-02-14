Eskişehir'de yaşayan Afgan ve Özbek asıllı vatandaşların yardımları deprem bölgesine ulaştırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Afgan ve Özbek Halkları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından temin edilen yardım malzemeleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından deprem bölgesine ulaştırıldı.
Eskişehir'de yaşayan Afganistan uyruklu Feyzullah Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.
Deniz, Afgan ve Özbek asıllı vatandaşlar tarafından hazırlanan gıda, kışlık giyim ve battaniyeden oluşan yardım malzemesinin İHH Eskişehir Şubesi yetkilileri aracılığı ile deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi.