Eskişehir'de yaşayan Afgan ve Özbek asıllı vatandaşların yardımları deprem bölgesine ulaştırıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Afgan ve Özbek Halkları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından temin edilen yardım malzemeleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından deprem bölgesine ulaştırıldı.

Eskişehir'de yaşayan Afganistan uyruklu Feyzullah Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Deniz, Afgan ve Özbek asıllı vatandaşlar tarafından hazırlanan gıda, kışlık giyim ve battaniyeden oluşan yardım malzemesinin İHH Eskişehir Şubesi yetkilileri aracılığı ile deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.