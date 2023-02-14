Eskişehir'de 2 öğrenci harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2 ilkokul öğrencisi, biriktirdikleri harçlıkları Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere gönderilmek üzere bağışladı.
Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özüpek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mihrimah Demir ile Sakarya Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eslem Kocayıldız, yardımda bulunmak istediklerini Vali Erol Ayyıldız'a iletti.
Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları depremzedelere göndermek üzere teslim etti.