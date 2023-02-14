Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı deprem bölgesine prefabrik bina gönderecek

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleri ile Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ve AFAD'ın işbirlikleriyle Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait Dutluca yerleşkesinde bulunan 450 yatak kapasiteli prefabrik binaların depremzedelerin barınması için gönderileceği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumu hükümlülerinin barındırılması için hazırlanmış, henüz hiç kullanılmamış olan Dutluca yerleşkesinde bulunan prefabrik binaların merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan afetin ardından deprem bölgesine gönderilmesine karar verildiği kaydedildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için arkadaşlarımızla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Göndereceğimiz prefabrik binalarda eşyalarımız sıfır durumda. 4 ve 6 kişilik odaları bulunuyor. Dutluca yerleşkemizde bulunan binalarımızın sökülme işlemleri başladı. Yakında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkacaklar." bilgisini paylaştı.

Prefabrik binalarda odaların yanı sıra tuvalet ve banyo bulunurken, sıcak su için de elektrikli termosifonlar yer alıyor. Engellilere özel tuvaletlerin de bulunduğu binaların ısı yalıtımlı odalarında kalorifer petekleri de bulunuyor. Söküm işlemleri başlatılan binaların kısa süre içerisinde deprem bölgesine ulaştırılması planlanıyor.

- Gönüllü adliye çalışanları Elbistan'a gitti

Öte yandan, depremden etkilenen 10 ildeki adliyeler ile diğer adliyeler "kardeş adliye" uygulamasıyla eşleştirilirken Eskişehir Adliyesi, Elbistan Adliyesi'ne kardeş olarak belirlendi.

Bu kapsamda Eskişehir Adliyesi'nden gönüllü olarak Elbistan Adliyesi'ne gitmek isteyen görevlilerden ilk grup yola çıktı.

Elbistan'a giden gönüllü personel, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, başsavcı vekilleri ve çok sayıda adliye çalışanı tarafından uğurlandı.





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