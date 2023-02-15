Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında bir parkta çıkan kavgada Hüseyin Koç'u (44), bıçakla öldürdükleri iddia edilen 2'si tutuklu, 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk celseye, "kasten öldürme" suçundan tutuklu bulunan sanıklar Adnan E, Birdal E. ile "suçluyu kayırma" ve "kasten öldürme" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Hüseyin C, Serdar E, Alaettin T, Ali E. ve Bircan E, avukatları ile maktulün yakınları salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan tutuklu sanık, Adnan E, maktulün sosyal medya üzerinden tehditlerde bulunduğunu ve olay günü kendilerine saldırdığını iddia etti.

Hayatını kaybeden Hüseyin Koç ile aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığı ifade eden Adnan E, olay sırasında kendisini ve amcasının oğlu olan Birdal E'yi savunduğunu, öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Birdal E. ise savunmasında, maktulü öldürme, yaralama kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Tutuksuz sanıklar Hüseyin C, Serdar E, Alaettin T, Ali E. ile Bircan E. ise haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde 2022'nin Ağustos ayında bir parkta çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin K. (44) hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları iddia edilen Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E. (44) gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Adnan E. ile Birdal E. tutuklanmıştı.

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