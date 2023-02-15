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Orman yangınlarına müdahale için üretilen "taşınabilir havuz" depremzedelere hizmet verecek

AA

Orman yangınlarına müdahale için üretilen "taşınabilir havuz" depremzedelere hizmet verecek

ESKİŞEHİR (AA) - ​​Türkiye'deki orman yangınlarında görev alan pilot Deniz Vargün ve kaptan pilot Emre Can Taşçı tarafından tasarlanarak su kaynağı olmayan yangın bölgeleri için yerli imkanlarla üretilen "Helixpool" adlı taşınabilir akıllı entegre havuzlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardım faaliyetleri sürüyor.

Deniz Vargün, yaptığı yazılı açıklamada, kaptan pilot Emre Can Taşçı ve yazılım ekibiyle üzerindeki GPS sistemiyle pilota konum ve özel bir yazılımla havuzdaki su seviyesi hakkında bilgilen veren "Helixpool"u tasarladıklarını belirtti.

Vargün, 32 ülkenin orman ve yangın söndürme birimiyle görüşülerek tasarlanıp geliştirilen taşınabilir akıllı entegre havuzlarını, deprem bölgesine göndermek için hazırlık yaptıklarını anlatarak, şunları bildirdi:

"Yangınlarda helikopterlerin su kaynaklarının kısıtlı olan bölgelerde kullanılması amacıyla tasarlanan Helixpoll, 60 ve 80 ton kapasiteli. Deprem bölgesinde kurulum çalışmalarına başlandı. Konteyner ve yaşam alanları için su ihtiyacının kısa sürede çözülmesi için bölgelerde aktif kullanılması için İstanbul üretim merkezi ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü helikopter pistinde bulunan 65 ton kapasite Helixpoll taşınabilir havuz afet bölgesi için yola çıkmak için hazırlanıyor. Hızlı kurulabilir ve kolay kullanım sebebiyle yaşam alanlarında temiz su ihtiyacının karşılanması konusunda hızlı çözüm olacaktır. Yüksek tonaj kapasiteli bu tanklar, yüzlerce ailenin ihtiyacı olan su için kısa vadede çözüm üretebilir. Şu ana kadar bölgelere beşer ton kapasiteli olmak üzere 15 adet gönderildi."

Vargün, AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda ihtiyaç bölgelerine söz konusu havuzların yerleştirilmesi için planlamanın yapıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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