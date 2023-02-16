Eskişehir'de depremzedeler için "Afet Psikolojik Destek Polikliniği" oluşturuldu

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere psikolojik destek olmak amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesinde özel bir poliklinik oluşturuldu.

Psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan ekibin görev aldığı "Afet Psikolojik Destek Polikliniği"nde afetzedelerin depremin olumsuz etkilerinden kurtulabilmeleri için hafta içi her gün sağlık hizmeti veriliyor.

Psikiyatri Uzmanı Doktor Adnan Atalay, AA muhabirine, Başhekim Yaşar Bildirici'nin öncülüğünde hastanede depremden etkilenen vatandaşların sağlık hizmeti için özel bir poliklinik oluşturduklarını ifade etti.

Depremden etkilenen vatandaşların polikliniğe randevusuz gelebildiğini kaydeden Atalay, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı psikolojik desteği sağlamak için buradayız. Sadece psikolojik değil, sosyal hizmet uzmanı psikolog Elçin Hanım ve ben, diğer istenen konularda da yardımcı olabilmekteyiz." diye konuştu.

Atalay, "Bu dönemde uyku sorunları görebilmekteyiz. Anksiyete dediğimiz kaygının yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu konularda görüşmeler yapmaktayız. Hastalarımıza gereken desteği vermekteyiz." dedi.

Atalay, depremden etkilenen kişilerin rahatlamak amacıyla bilinçsiz bir şekilde psikiyatri hapları kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tavsiye üzerine ilaç kullanmamaya dikkat etmek gerekiyor. Normal zamanlarda kişilere iyi gelen, gerçekten kaygıyı yatıştıran, uyutan bazı ilaçların bu dönemlerde şu anki yaşadıkları şikayetlerin uzamasına neden olabileceğini özellikle hatırlatmak isterim. Toplumumuzda bilinen bazı ilaçlar var. Önceki gibi değil. Eczaneden artık reçetesiz pek ilaç verilmiyor. Yakınları tarafından 'bana iyi geliyor' denilerek ilaç verildiği zaman bazı grup ilaçların, bize getiren şikayetlerden olan uyuyamama, sıkıntı hissi, kapalı yerde kalamama ve suçluluk duygusu gibi şikayetlerin hem süresini hem de şiddetini arttırdığını biliyoruz. Onun için profesyonel destek almalarını öneririm."

Psikolog Elçin Oyfur Şıkyazar ise psikiyatriler tarafından psikoloğa yönlendirilen hastalara duygu durumu ile bilgilendirmeler yaptıklarını dile getirerek "Başa çıkma yöntemlerinden bahsediyoruz. Gereken hastalarımıza gevşeme egzersizleriyle yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Depremzedelerin psikolojik sıkıntılarını anlamak için onları dinlediklerini söyleyen Şıkyazar, afetzedelere sıkıntıları ile nasıl mücadele edebileceklerini aktarmaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu.

"Gevşeme egzersizleri bunların en başta geleni. Bunun yanında önemli bir nokta var. Çok kısa bir süre oldu. Bu travmanın üzerinden geçen zaman çok kısa. O yüzden de yaşadıkları birçok duygu çok normal duygular. Yaşanabilir, yaşanması bizim açımızdan olağan görülen duygular. Bunlarla ilgili de bilgilendirme yapıyoruz. 'Bu duyguyu yaşıyorsun evet ama bu normaldi. Bunu nasıl kontrol altında tutabilirsin? Günlük yaşam içerisinde etkilenmeyi nasıl azaltabilirsin?' Bununla ilgili daha çok çalışıyoruz."

- "Tedavi amacıyla devletimiz bizi buraya getirdi"

Depremi Adıyaman'da yaşayan ve ailesiyle Eskişehir'e gelen 35 yaşındaki Mehmet Yavuz, polikliniğe eşinin tedavisi için geldiklerini kaydetti.

Depremde akrabalarından bazılarının enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiğini anlatan Yavuz, "Allah razı olsun, tedavi amacıyla devletimiz bizi buraya getirdi. Hemşire hanımefendi bizle hep ilgilendi. Allah razı olsun, 3 öğün burada yemeğimizi veriyorlar. Her şeyimizi veriyorlar." diye konuştu.

Yavuz, eşi için psikolojik destek almak amacıyla polikliniğe başvurduklarını belirterek, "Çok ilgilendiler. Ben geldim, gördüm. Diğer vatandaşlarımızı da beklerim inşallah. Devletimiz çok iyi bakar." dedi.

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