Eskişehir'de demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA

Eskişehir'de demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de faaliyette olmayan tuğla fabrikasından profil demir ve hurda malzemeyi çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tepebaşı-Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Hisar Mahallesinde faaliyette olmayan tuğla fabrikasından hırsızlık yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüpheli Ö.D. fabrikadan yaklaşık 300 kilogram ağırlığında profil demir ve hurda malzemeyi çalarken yakalandı.

Söz konusu çalıntı malzeme ise el konularak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor´dan depremzede çocuklara ücretsiz futbol eğitimi
YEREL HABERLER Eskişehirspor´dan depremzede çocuklara ücretsiz ...
Eskişehir´de depremzedeler için 200 koli ilaç toplandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de depremzedeler için 200 koli ilaç ...
Eskişehir'de depremzedeler için "Afet Psikolojik Destek Polikliniği" oluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de depremzedeler için "Afet Psikolojik ...
Orman yangınlarına müdahale için üretilen "taşınabilir havuz" depremzedelere hizmet verecek
YEREL HABERLER Orman yangınlarına müdahale için üretilen ...
Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;E GELEN 108 DEPREMZEDE ÖĞRETMENEVİNE YERLEŞTİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'E GELEN 108 DEPREMZEDE ...
Malatyalı depremzede: Gözümüzün önünde binalar yıkılıyordu
YEREL HABERLER Malatyalı depremzede: Gözümüzün önünde binalar ...
ETO, Hatay Kırıkhan'daki depremzedelere çadır zemininin yalıtımı için malzeme gönderdi
YEREL HABERLER ETO, Hatay Kırıkhan'daki depremzedelere çadır ...
Eskişehir'de depremzedeler için "Umut Market" hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de depremzedeler için "Umut Market" hizmete ...
Eskişehir'den iki meslek lisesi Hatay'da günlük 12 bin kişilik yemek veriyor
YEREL HABERLER Eskişehir'den iki meslek lisesi Hatay'da günlük 12 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.