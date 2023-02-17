Eskişehir'de demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de faaliyette olmayan tuğla fabrikasından profil demir ve hurda malzemeyi çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tepebaşı-Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Hisar Mahallesinde faaliyette olmayan tuğla fabrikasından hırsızlık yapıldığını tespit etti.



Ekiplerce yapılan araştırmada, şüpheli Ö.D. fabrikadan yaklaşık 300 kilogram ağırlığında profil demir ve hurda malzemeyi çalarken yakalandı.



Söz konusu çalıntı malzeme ise el konularak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



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