Kahramanmaraş kampında depremle sarsılan milli ragbiciler güreşçi kardeşlerinin yardımına koşmuş

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte takım arkadaşlarıyla kampta bulunan Türkiye Ragbi Erkek Milli Takımı'nın yardımcı kaptanı Burak Özkan, yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen milli takım kampındayken depreme yakalanan ve daha sonra memleketi Eskişehir'e gelen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özkan, AA muhabirine, 30 Ocak'ta kampa katıldığını söyledi.

7,7 büyüklüğündeki ilk depreme kamptaki odasında uyurken yakalandığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"13 sporcu ve 2 antrenörle kamptaydık. O gün gece saat 03.00'te yatmıştım. Yorgun olduğumda çok zor uyanırım. Yatak öyle sallandı ki takım arkadaşlarımın şaka yaptığını sandım. Bir uyandım ki her yer karanlık. Arkadaşlarımla duruma inanamayıp birbirimize bakakaldık. Herkes dua ediyordu. Depremin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorduk. Sarsıntı biter bitmez herkes merdivenlere koştu. Kamp yaptığımız merkezde küçük yaşlarda güreşçi kardeşlerimiz de vardı. Önce onları çıkarttık. Kimsenin kalmadığına emin olup, binadan biz de çıktık. Bu sırada sol ayağıma moloz düştü. Küçük bir yaralanmam oldu. Dışarı çıktığımızda da her yer enkazdı."

- "Allah bize canımızı bağışladı"

Burak Özkan, depremin olduğu andan saat 08.00'e kadar merkezin bahçesinde beklediklerini dile getirerek, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Türkiye Ragbi Federasyonunun aracılığıyla Ankara'ya getirildikleri sırada ikinci depreme yakalandıklarını aktardı.

Kişisel malzemeleri kamp merkezinde kaldığı için federasyonun kendilerine yeni malzemeler sağladığını ifade eden Özkan, "Bir sporcu için bazı kişisel malzemeler özel olabiliyor. Onları geride bıraktık. Ancak kendi canımızı kurtardığımıza şükrediyorum. Eşyalardan giden gelir. Allah bize canımızı bağışlamış, eşyaları da kendimiz tekrar toplarız." diye konuştu.

Özkan, deprem bölgesine gidip yardım etmeyi istediğini ancak sarsıntıdan psikolojik olarak etkilendiği için bunu yapamadığını dile getirerek, "Gözlerimi kapattığımda yatak sallanıyor gibi geliyor. Sarsıntı durmuyor gibi oluyordu. Şu anda biraz daha iyiyim. Aynı zamanda şeker hastasıyım. İlaçlarım merkezde kaldı. Depremin olduğu gün ilaçlarımı kullanamadım. Eskişehir'de eve geldiğimde yeniden ilaçlarımı aldım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın kamp sırasında kendilerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özkan, "Kahramanmaraş'ta evlerini kaybedenleri Eskişehir'deki evimde misafir edebilirim. Kahramanmaraş bizi misafir etti, biz de onları ağırlayabiliriz." dedi.

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