Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında polis ekiplerince denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada çeşitli suçlardan aranan kişilerin de olduğu 90 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 22'si işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Kumar operasyonu yapıldı

Kentte kumar ve tombala önleme faaliyeti kapsamında Odunpazarı ilçesinde bulunan bir işletmede 4 şahsa toplamda 16 bin 220 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oyununa konu olan 3 bin 520 lira para ele geçirildi.

Ayrıca M.T. isimli kişiye ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. İşletme, zabıta ekiplerince mühürlendi.

- Huzur operasyonu düzenlendi

14-15 Şubat tarihlerinde Asayiş Şube Müdürlüğünce kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada, 3 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi. ve 700 lira sahte para ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.O, S.Ö, Y.O, O.A. ve M.H'ye adli işlem yapıldı.

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