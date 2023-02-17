Eskişehir'de 166 depremzedenin tedavisi devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve tedavi amacıyla Eskişehir'e getirilen 166 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte depremlerin ilk gününden bugüne kadar 17 bin 237 depremzede vatandaşın misafir edildiği belirtildi.

Vatandaşların barınma, gıda ve giyim ihtiyaçlarını, devletin tüm imkanlarını seferber edilerek karşılamaya ve yaralarını sarmak için onların yanında olmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, deprem bölgelerinden Eskişehir'e gelen toplam 2 bin 301 depremzededen 2 bin 135'inin tedavilerinin tamamlandığı belirtilerek, 166 depremzedenin ise tedavilerinin kentteki hastanelerde sürdüğü ifade edildi.

Depremlerin ardından kamu personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllülerinin dahil olduğu toplam 11 bin 104 personelin bölgeye gittiği aktarılarak, "Gıda, giyim, hijyen, barınma ve yakacak ihtiyaçları için 2 milyon 630 bin 758 ayni yardım 464 tır ve kamyon, 2 tren, 5 uçak, 83 otobüs ve minibüs ile deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca aralarında ambulans ve iş makinalarının bulunduğu toplam 1258 araç bölgede görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.