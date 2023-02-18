Eskişehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 2'si ağır yaralandı.

Şenol T. (39) idaresindeki 26 AFR 149 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda aynı yöne giden Yılmaz G'nin (50) kullandığı 01 VP 440 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Metehan Çaylak (23) ve Mehmet Zayıf'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Şenol T. ve Erkan U. (40) çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.