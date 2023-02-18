Eskişehir'de oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir kuyumcuyu oyuncak silahla soymaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ilçedeki bir kuyumcu dükkanında silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, şüphelilerden H.A'yı olay yerinde iş yeri sahibiyle birlikte etkisiz hale getirdi. Kaçan diğer şüpheli B.B. ise ilçe merkezinde yakalandı.
Olayda kullanılan tabancayı da ele geçiren polis, silahın oyuncak olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyete götürüldü.