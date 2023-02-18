MÜSİAD Eskişehir depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir şubesinin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlatılan yardım seferberliğine katkı sağlamayı sürdürdüğü bildirildi.



MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.



Kriz masası oluşturarak MÜSİAD genel merkezinin koordinasyonunda yapılacak çalışmalar için üyeleri görevlendirdiklerini ve çalışmalara başlandığını ifade eden Özdemir, "İlk olarak deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerini tedarik ederek tırlarımızı bölgeye ulaştırdık. Bunun akabinde yönetim kurulumuzdan görevli arkadaşlarımız yanlarında gıda malzemesi ve yemek ekipmanları ile bizzat deprem bölgelerine giderek ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi yapmıştır." dedi.

Özdemir, arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere oluşturulan ekiplerinin teçhizatları ve araçları ile yola çıkarak deprem bölgesine ulaştığı ve oradaki yetkililer ile birlikte organize olarak yardım faaliyetlerine katılım sağladığını kaydederek, "Halen çalışmalarına devam etmektedir. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşan ekibimizde bizzat deprem bölgesine giderek yardım çalışmalarına katılım sağladık. Yönetim kurulu üyelerimizin öncülüğünde organize edilen sağlık ekibi Eskişehir'den yola çıkarak deprem bölgesine ulaşmış ve bölgedeki ekipler ile koordinasyon sağlamıştır. Sağlık ekibimiz çalışmaların organizasyonunda büyük bir katkı sağlayarak yetkili birimlerle çalışmalarına halen devam etmektedir." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Eskişehir Şubesi olarak, üyelerin ve gönüllülerin katkı ve destekleri ile deprem bölgesinden şehre gelen çok sayıda vatandaşın konaklama, gıda ve giyim ile diğer ihtiyaçlarını karşılamak için planlamalar yaptıklarını vurgulayan Özdemir, "Şehrimize gelen vatandaşlara destek olunmuş ve olunmaya da devam edecektir. Çalışmalarımızda destek olan şubemiz üyelerine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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