Eskişehir'deki emlakçılar depremzedelere barınma kolaylığı sağlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek kente gelenlerin barınma ihtiyaçlarına yönelik her türlü kolaylığın sağlandığını bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, depremin ardından afet bölgesinden pek çok kişinin çeşitli illere göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Eskişehir'e de 17 bini aşkın depremzedenin geldiğini aktaran Çelik şöyle konuştu:

"Eskişehir’de ev sahiplerinin depremzedelere yönelik herhangi bir fahiş fiyat uygulaması yok. Kiralarda bir artış meydana gelmedi. Üyelerimiz ve vatandaşlarımız çok duyarlı. Para toplayarak depremzede vatandaşlarımızın kiralarını ödeyen meslektaşlarımız, vatandaşlarımız oldu. Depremzedelerden de bu anlamda bir şikayet almadık. Hatta bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını düşürdüklerini dahi gördük."

- "Vatandaşlar kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmalı"

Çelik, bazı otel ve özel yurt işletmelerinin depremzedeleri buralara ücretsiz yerleştirdiklerini anlattı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Çelik, "Vatandaşlarımıza kullanmadıkları evlerini depremzedelere açma çağrısında bulunuyorum. Şu anda sahil bölgelerindeki evlerin büyük bir kısmı boş. Vatandaşlar bu evleri en azından yaza kadar depremzedelere açmalı." ifadesini kullandı.

Gazi Çelik, emlakçıların depremlerin ardından Adıyaman'a çocuk bezi, gıda ve su gibi ihtiyaç malzemeleri taşıyan bir yardım tırı gönderdiklerini, ramazanda da bölgeye gıda paketi yardımı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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