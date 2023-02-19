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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşçılar depremzedeler için seferber oldu

AA

Aşçılar depremzedeler için seferber oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Sekreteri Kemal Kaya, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede oluşturulan 43 noktada profesyonel şef aşçılar tarafından günlük hazırlanan yemeklerin depremzedelere dağıtıldığını söyledi.

Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı da olan Kaya, yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra belediyeler, iş insanları ve hayırsever vatandaşlar tarafından deprem bölgesine ulaştırılan malzemelerle 650 kişiden oluşan gönüllü aşçılar tarafından yemeklerin hazırlandığını belirtti.

Kaya, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem bölgelerindeki yemek ihtiyacının en iyi şekilde temin edildiğin ifade ederek, Türkiye tek yürek parolasıyla ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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