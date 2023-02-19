Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumlarının deprem bölgesine yardımları sürüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 1i ilde afetzedelere yönelik insani yardımlar devam ediyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumlarının deprem bölgesine yardımlarının sürdüğü belirtildi.



Daha önce temel gıda ürünleri, ekmek, giyecek, battaniye, su, çocuk bezi ve bebek maması gibi acil ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, Adalet Bakanlığının başlattığı "Kardeş adliye" uygulaması ile Elbistan Adliyesi personeli ve ailelerinin ısınma ihtiyacının karşılanması adına bir konteyner, seyyar tuvalet, dış mekan sobası, ısıtıcı ve gıda malzemeleri temin edilerek yardım aracıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, Elbistan'daki soba ihtiyacı ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleriyle Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından temin edilen 90 varilin Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu atölyesindeki gönüllü infaz koruma memurlarının yoğun çalışmaları sonucu dış mekan sobası haline getirildiği aktarılarak, işlemleri tamamlanan sobaların Elbistan'a gönderildiği, odunların da Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden temin edileceği bildirildi.

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