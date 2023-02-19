Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Ağapınar Mahallesi'nde 3 tır ile 3 otomobile yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, tır ve otomobillerde bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince araçlarda yapılan aramalarda tırların dorselerine gizlenmiş 11 bin 398 paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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