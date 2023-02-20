Eskişehir'de yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği ileri sürülen sanık hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği ileri sürülen sanık hakim karşısında

AA

Eskişehir'de yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği ileri sürülen sanık hakim karşısında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık İlker K. ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık İlker K, müştekiler Ramazan ve Bekir Karakuş'tan özür dileyerek, pişman olduğunu belirtti.

Olay günü akşamı arkadaşlarıyla alkol aldığını ifade eden İlker K, şunları söyledi:

"Babam ve Ramazan'ın arasındaki alacak verecek tartışması ve hakaretler aklıma geldi. Arkadaşımdan beni eve bırakmasını istedim. Motosikletimi aldım Fevzi Çakmak Mahallesi'ne doğru yola çıktım. Mahallenin girişinde aklıma geldi. 'Bunlar neden babama böyle yaptılar' diye düşündüm. Motosikletimde bulunan benzini çekip yanımdaki bidona koydum. Gece geç saatlerde önce Bekir'in evine gittim. Sokağın sonunda bir kişiyi görünce korkup oradan ayrıldım. Sonra Ramazan'ın evine gittim. Pencerelerin önüne benzini döktüm ve ateşi yaktım. Alev almaya başladı. Evin karşısındaki parka gittim. Yangının çıkışını ve kendiliğinden sönüşünü gördüm. Büyük bir yangın olmadı. Benim kastım kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi. Sadece biraz yangın çıkarıp onları korkutmak istedim."

- "Korkutmaya yönelik yangın çıkardım"

Ramazan Karakuş'un evindeki alev söndükten sonra Bekir Karakuş'un evine gittiğini anlatan İlker K, "Evin camının önünde eski bir koltuk vardı. Benzini oraya döküp ateşledim. Koltuk birden alev aldı. Ben de heyecanlanıp motosikletimle hemen kaçtım. Eve geldim, olayı kimseye anlatamadım. Evin önündeki koltuğun alev alışı gözümün önünden gitmiyordu. Sonra alkollü olduğum için sızmışım. Bekir amcamın evinin önündeki koltuğu yakarken de sadece korkutmaya yönelik yangın çıkardım. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim onların canlarına herhangi bir kastım olmadı. Mahkeme huzurunda tüm müştekiler ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Mal zararını da karşılamak isterim." diye konuştu.

Sanık ile aralarında bir husumet bulunmadığını söyleyen müşteki Ramazan Karakuş ise "Sanığın babası Mehmet K, bir süre benimle birlikte çalıştı. Motosiklet alışverişi ve kredi kartı ödemesinden kaynaklı,1,5 ay önce Bekir, ben ve Mehmet arasında tartışma yaşanmıştı. Bir arbede meydana geldi ancak şikayetçi olmadı kimse. Olay sabahı sanık, babasıyla aramızdaki olayı sordu ve ben olayın kapandığını söyledim. Sanıkla aramızda bir tartışma çıkmadı. Sanıkla veya ailesiyle aramızda bir husumet bulunmamaktadır. Sanıktan şikayetçi değilim." dedi.

- "Eşim ve kızım gazdan zehirlendiler"

Yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ve şikayetinin sürdüğünü kaydeden müşteki Bekir Karakuş da "Ramazanın evinin yakılışını komşularının kamerasından gördüğümde benim evimi de İlker'in yaktığını anladım. Olay günü komşularımız bizi uyandırdı. Ev yarıya kadar yanmıştı. Eşim ve kızım gazdan zehirlendiler, doğal gaz borusu da yanmıştı. Hastanede yattılar. 1 gecede beni sokakta bırakacak hale getirdi. Evim yıkıldı. Zararım çok. Zararım giderilse dahi ben şikayetimden vazgeçmem. Beni çok zor durumda bıraktı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de geçen yıl 23 Ekim'de İlker K, akrabası Ramazan Karakuş'un Şarhöyük Mahallesi'ndeki, Bekir Karakuş'un ise Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak'taki evini benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremden etkilenen çocuğun beden dili iyi değerlendirilmeli
YEREL HABERLER Depremden etkilenen çocuğun beden dili iyi ...
Doç. Dr. Eyüboğlu: Deprem sonrasında çocukların beden dillerini iyi değerlendirmek lazım
YEREL HABERLER Doç. Dr. Eyüboğlu: Deprem sonrasında çocukların beden ...
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli ...
Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumlarının deprem bölgesine yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumlarının deprem ...
Aşçılar depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Aşçılar depremzedeler için seferber oldu
Sivrihisar ilçesinden depremzede çiftçilere yardım gönderildi
YEREL HABERLER Sivrihisar ilçesinden depremzede çiftçilere yardım ...
Eskişehir'deki emlakçılar depremzedelere barınma kolaylığı sağlıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'deki emlakçılar depremzedelere barınma ...
MÜSİAD Eskişehir depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER MÜSİAD Eskişehir depremzedeler için yardım ...
Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli, ...
Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Eskişehir'de oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan ...
Eskişehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.