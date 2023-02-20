Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki arama ve kontrollerde 5 bin 598 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler E.Ö. ile M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıkta ifadeleri alınan her iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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