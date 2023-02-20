Eskişehir Türk Ocağı'ndan deprem bölgesine yardımları sürüyor

Bu ilçeler risk taşıyor! İşte İzmir'de deprem riski olan ilçeler

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ilde afetzedelere yönelik insani yardımlar devam ediyor.

Eskişehir Türk Ocağı tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan 2 tır giyecek, yiyecek, temizlik malzemesi depremin ikinci günü Eskişehir Afet Merkezine teslim edildiği ardından yürütülen çalışmalar kapsamında temin edilen bir kamyon odun sobası ve borusunun Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki tuvalet ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak PVC'den imal edilmiş bir tır tuvalet ile bin 500 uyku tulumunun bölgeye gönderildiği belirtilerek bir tır odun sobası ile 1 tır odunun ise sevkinin yapıldığı kaydedildi.

Yine PVC'den imal ettirilen 1 tır banyonun ise Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.

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