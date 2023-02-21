AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, deprem bölgesinde koordinasyon görevi yaptı

Çorum’da fay hattı var mı, depreme dayanıklı mı?

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek koordinasyon görevi yürüttü.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay'ın Hatay'da AFAD Koordinasyon Merkezi ve çadır kentlerde incelemelerde bulunduğu, bazı milletvekillerinin sahadaki çalışmalarıyla ilgili görevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, bireysel girişimler yerine koordinasyon içinde çalışma yapmanın önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda Hatay Belen Koordinasyon Merkezi'nde görevlendirildiğini ifade etti.

Depremden etkilenen İskenderun ve Arsuz'da da görev yaptığını aktaran Günay, şöyle devam etti:



"Koordinasyon organizasyon şeması içinde herkesin görev yeri ve sorumlulukları belli. Her ilde 2 genel başkan yardımcımız, bakanlarımız bulunuyor. Koordinasyon iletişim gruplarımızda anlık bilgiler, ihbarlar paylaşılıyor ve hemen kaymakamlarımız ile milletvekillerimiz ekipleri yönlendirip müdahale ediyor. Diğer bir görevimizde yardımları gönderecek birimler, kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile yerel ihtiyaç sahiplerini koordine etmekti. Bu bağlamda, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda gelen yardımlar, bireysel ilişkilerden sonuçlanan iş insanlarının destekleri, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ihtiyaç duyulan ilçelere hatta köylere yönlendirdik. Valiliğimiz kara yolunun yanında hem hava koridoru hem de demir yolu koridoru oluşturdu. Özellikle hava koridoru ilk günlerde acil ihtiyaçlar için çok faydalı oldu."

Günay, sahada çalışırken hem ekipleri hem de oradaki depremzedeleri kötü anlamda en çok etkileyen unsurlardan birinin bilgi dezenformasyonu olduğuna dikkati çekti.

Bölgeden döndüğünde sosyal medyada yapılan paylaşımları inceleme fırsatı bulduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:



"Uzaktan yorum yapanlar, orada bulunup kasıtlı algı yapanlar kadar suçlu ve sorumlu. Yollar konusunda yorum yapanlar var. Hatay ve ilçeleri arasında, Antakya, daha sonra Elazığ'a giderken Osmaniye, Nurdağı, Pazarcık, Gölbaşı, Malatya'dan geçtim, kara yolunu bizzat kullandım. Yollar onarılmış, doldurulmuş, ulaşım kesintisiz sağlanıyor. Tabii bazı yerlerde sıkıntılar oldu. Depremin büyüklüğü sonrası bazen de artçılar ile zarar gören yollar oldu. Hatay'da yerin nasıl yarıldığını, fay hattının açtığı çatlakları gördük ancak bu yollar da yine hızla onarıldı ve kullanıma açıldı."

Yüzyılın felaketini devlet ve milletin el ele vererek aşacağını ifade eden Günay, herkese görev düştüğünü ve bu görev bilinciyle hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

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