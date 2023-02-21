Eskişehir'de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan yangında 56 yaşındaki zihinsel engelli kişi hayatını kaybetti.

Gökmeydan Mahallesi Fidangül Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zihinsel engelli Kazım Aytüre'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Aytüre'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Hayatını kaybeden Kazım Aytüre'nin annesi ile birlikte yaşadığı, annesinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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