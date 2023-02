Eskişehir'den afet bölgesine yardım malzemesi desteği sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardaki öğrenci, öğretmen ve idareciler tarafından üretilen 100 soba, 400 uyku tulumu ve 80 kişisel bakım seti ile 100 çadır Hatay'daki afetzedelere gönderildi.



Yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır, Hatay'daki Serinyol Fidanlık Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden yolcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, kentteki milli eğitim camiası olarak depremzedelere yardımcı olmak adına büyük bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Hatay'a gönderilecek 2 tır yardım malzemesinin içinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 100 çadır olduğunu belirten Töre, şöyle konuştu:



"Bunların her biri 16 metrekare. AFAD'ın şartnamesine uygun şekilde yapılmış ve üretilmiş çadırlarımızdır. Bugün bunları Hatay'a gönderiyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki çadırla iş bitmiyor. Orada havaların soğuk olması nedeniyle her çadırın içine birer soba ve her çadırda 4'er kişinin yatacağı düşüncesiyle 4'er uyku tulumu gönderiyoruz. Bununla da yetinmeyip yaşamlarını sürdürebilmeleri için depremzede kardeşlerimize banyo havlusu, lif, sabun, şampuan, tırnak makası ve diş macunu gibi günlük kişisel bakımlarında ihtiyaç duyacakları malzemeleri bugün Hatay'a yolcu ediyoruz."

Yardım malzemelerinin üretilmesinde ve hazırlanmasında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başı çektiğini ve kentteki tüm eğitim kurumlarının da destek verdiğini vurgulayan Töre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm kademedeki yöneticilerimiz seferber olmuştur. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz soba yapıyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezleri, uyku tulumu üretiyor. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çadır üretimine başladı. Çadırların yer aldığı bölgelerde eğitim öğretime hizmet verebilmek adına 40 metrekareyi bulan çadır sınıfların da üretimine bugün itibarıyla başlıyoruz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.