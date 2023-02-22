Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 tutuklama

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 3 kişinin hırsızlık yaptığını belirledi.



Operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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