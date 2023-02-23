Emekli astsubay sanatıyla Eskişehir'e renk katıyor

ESKİŞEHİR (AA) - 1998 yılında emekli olduktan sonra Eskişehir’de atölye açarak tabela, resim, karakalem, yağlı boya gibi tekniklerle sanatını icra eden emekli astsubay, Eskişehir’in ve çevre illerin sokaklarını çizimleriyle süslüyor.



Eskişehir'de yaşayan Emekli Astsubay Hakkı Coşkun, çocukluğundan beri sahip olduğu resim yeteneğini askerlikten emekli olduktan sonra da icra etmeye devam ediyor.



Askeri yaşantısı boyunca hava üslerine, karargahlara, askeri yemekhanelere özel uyarı levhaları, yazılar ve resimler yapan Coşkun, emekli olduktan sonra ise dernek ve belediyelerin taleplerine uygun resimler de icra ediyor. Üyesi olduğu Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ne de özel çizimler yapan Hakkı Coşkun resimlerinde genellikle doğadan ilham aldığını söylüyor.



Taşbaşı’nda bulunan Atatürk portresinin en çok rağbet gören eseri olduğunu belirten Coşkun, "Taşbaşı Kültür Merkezi’ne yaptığım Atatürk resmi, en çok beğenilen eserlerimden birisi. Benim için de oldukça özel bir eser; çünkü çok özel bir kişinin resmini ona tıpatıp benzetebildim. Bunun dışında Taşbaşı’ndaki ara sokaklara da özel çizimler yaptım. Yetkililer tarafından da onaylandığı için halka açık olarak sokakları renklendirebiliyorum." dedi.

Yeteneğini elinden geldiğince paylaşmaya gönüllü olduğunu belirten Hakkı Coşkun, AA muhabirine, gençlere zorluklar karşısında yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak başvuru yapan gençler oluyor. Örneğin geçen sene bir kız öğrencimizi güzel sanatlar lisesi sınavları için eğitmiştim. Sene sonunda ise o kızımız liseyi kazanmıştı, bundan büyük bir mutluluk duydum. Bazen lise okuyan öğrenciler de geliyor, üniversite sınavlarına hazırlanmak için atölyemi kullanmak istiyorlar. Onlara ilişkin sadece tek bir kuralım var; benim yaptıklarımı taklit etmemelerini istiyorum. Onlara diyorum ki, 'ne isterseniz yapın, ancak benim yaptıklarımı asla taklit etmeyin' Bu benim yıllar önce öğretmenlerimde öğrendiğim bir kuraldır, kendi hayatımda da bunu uyguluyorum. Böylelikle benden yararlanmak isteyen öğrencilere çeşitli imkanlar ve eğitimler de sağlıyorum. Öyle ki atölyemi kullanan öğrencilerimden birisi resmi bir kurumda grafiker olarak çalışıyor. Perspektifi, kompozisyon, gölgeleme gibi basit teknikleri öğretiyorum."





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