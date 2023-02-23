Eskişehir'de polise yakalanmamak için sürücü değiştiren kişiler "dron"lu denetimde tespit edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polise yakalanmamak için sürücü değiştiren kişiler, "dron"la yapılan trafik denetiminde tespit edildi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince merkez Tepebaşı ilçesinden geçen Eskişehir-Bursa kara yolunda dronla denetim yapıldı.

Ekipler, Batıkent Mahallesi polis asayiş uygulama noktası yakınlarında duran bir aracın sürücü değiştirdiğini tespit etti.



Uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün alkollü araç kullanımından dolayı sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği belirlendi.

Araç sürücüsü ve ruhsat sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 16 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

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