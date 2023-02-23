AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından deprem bölgesine yardımlar sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının deprem bölgesine desteklerinin devam ettiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem felaketinin yaralarını sarmak için il başkanlığı, ilçe teşkilatları ve belediyelerce yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İl Başkanı Zihni Çalışkan ve teşkilat mensuplarının, Malatya'yı ziyaret ettiği kaydedilerek, "Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımızın talep ve önerileri not edilerek, başta AFAD olmak üzere gerekli mercilere iletildi. Malatya ziyareti sonrası İl Başkanımız Zihni Çalışkan, Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kentteki hastanelerde tedavi gören ve barınan depremzedeleri ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Çalışkan, yaşanan felakette millet olarak yüreklerinin yandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan acıların tarifi yok. Felaketin ilk gününden bu yana milletimizin her daim olduğu gibi kenetlenmesi ve kilometrelerce yardım kuyrukları oluşturmasının dünyada başka bir örneği yok. Allah'ın izniyle bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Büyük yıkım yaşanan şehirlerimizdeki depremin izlerini silmek için devletimiz her zaman olduğu gibi milletinin yanında olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle bu zorluğu da hep birlikte aşacağız."

Ellerinden gelen bütün çözüm yollarını kullandıklarına dikkati çeken Çalışkan, "Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda teşkilatımızın ve belediyelerimizin yardım çalışmalarına yön veriyor, valiliğimizin yürüttüğü koordinasyon çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizin barınma ve temel ihtiyaçlarıyla ilgili tüm taleplerini valiliğimiz ve ilgili kurumlarımızla anında çözüme kavuşturuyoruz. Vakit polemik değil bir olma, iri olma, diri olma vakti. Bu zorlu süreçte taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca deprem bölgesine içinde gıda, barınma, ısınma, giyim ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla 48 tır yardım yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.