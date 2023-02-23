Eskişehir'de bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddia edilen 4 sanık hakim karşısında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdükleri ileri sürülen 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Mustafa B, Gülhanım T, Emre D. ve Mert G. ile maktul Melih Kestel'in (31) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası savunmasını yapan sanıklardan Hacı Mustafa B. kavga esnasında kendisini korumak için rastgele bıçak salladığını söyledi.



Olay tarihinde aşırı alkollü olduğunu anlatan Hacı Mustafa B. şunları kaydetti:



"Kavga öncesi Emre'nin arabasına bindik. Emre arkadaşını görüp araçtan indi. Emre'ye onu bekleyeceğimiz yeri tarif ettim. Gülhanım evinden köpeğini alıp geleceğini söyleyerek araçtan indi. Daha sonra Emre geldi. Sanık Gülhanım'dan bana telefon geldiğini ve araçtan indiğimi hatırlıyorum. Gülhanım'ın yanında bir adam vardı. Ben daha önceden maktulü tanımıyordum. Maktul ve Gülhanım arasında bir tartışma geçtiğini fark ettim. Ne olduğunu anlayabilmek için aslında onların yanına gittim. Gülhanım T'yi hemen kendi arkama aldım. Bu sırada maktul burada söylemek istemediğim sözlerle bana hakaret etti. Bu sırada Mert ve Emre araç içerisindeydi."

Maktulün kendisine küfrettikten sonra yüzüme tükürdüğünü, Gülhanım T'nin maktule, kendisini kastederek 'vuracaksan beni vur' dediğini söyleyen Hacı Mustafa B, "Önceye dayalı bir husumetlerinin olabileceğini düşündüm. Maktul elini beline atınca ben silah veya bıçak çıkartacağından endişe ettim. Üzerimdeki bıçağı çıkarttım. Kendimi koruma kaygısıyla bıçağı rastgele savurdum. Maktul, 'bekleyin görüşeceğiz' tarzında bir cümle sarf etti. Ben maktule bıçağın değdiğini fark etmedim bile. Sonra birlikte arabayla olay yerinden ayrıldık. Bıçağın Mert'e kadar nasıl ulaştığını bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Maktulün elini beline atması sebebiyle kendi canımdan ve kız arkadaşım olan Gülhanım'ın canından endişe ettiğim için elimdeki bıçağı rastgele savurdum." dedi.

Sanık Gülhanım T. de cinayetle ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Maktulün ölmesiyle herhangi bir ilgim yoktur. Ben suçsuzum. Emre ve Mert'in de bu olayda herhangi bir suçu yoktur." diye konuştu.

Diğer sanıklar Emre D. ile Mert G. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olayın geçmişi

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde 16 Ağustos'ta 2022'de çıkan kavgada, Melih Kestel göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmiş, olay yerinden kaçan şüpheliler Hacı Mustafa B. (28), Gülhanım T. (23), Emre D. (27) ile Mert G. (22) saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.



Tutuklanan 4 sanık hakkında "tasarlayarak iştirak halinde kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.



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