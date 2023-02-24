Eskişehir'de kadınlar depremdeler için eldiven, bere, hırka ve şal ördü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Kadın El Emeğini Değerlendirme ve Destekleme Derneği (ESKEDDER) üyesi kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için yüh iplikle ördükleri 50 koliyi bulan eldiven, bere, hırka ve şal ile bazı yardım malzemelerini bölgeye gönderdi.

Dernek başkanı İlknur Kahvecioğlu, AA muhabirine, 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesine yardım için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bu kapsamda 150 dernek üyesinin evlerinde yün iplik kullanarak eldiven, bere, hırka, patik ve şal ördüklerini anlatan Kahvecioğlu, şöyle konuştu:

"50 kolilik yardımı Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığından bölgeye malzeme ulaştıran askeri kargo uçağına teslim ettik. Bunların dışında mont, bot, battaniye, nevresim takımı, iç çamaşırı, çocuk bezi, hijyenik ped, çorap, bebek maması ve havlu gibi malzemeleri de bölgeye gönderdik. Bu ürünlerin sıfır veya sıfıra yakın olmasına özen gösterdik. Yardımlarımız bölgeye ulaştı. Dilerim yerlerini bulmuşlardır. Elimizden geleni yapmaya çalıştık."

- "Satışa sunulacak ürünleri gönderdik"

Kahvecioğlu, bölgeye gönderilen örgü malzemelerin Hanımeli Sokağı'nda satışa sunulan ürünler olduğunu dile getirdi.

Bazı üyelerin afet bölgesine gönderilmek üzere "gece gündüz" demeden örgü giyecekler ürettiklerini aktaran Kahvecioğlu, "Üyelerimiz yardımları topladıkça gelen ürünler adeta dağ gibi oldu. Biz bile şaşırdık. Çok hoşumuza gitti. Yalnızca ayni yardımda bulunduk." ifadesini kullandı.

İlknur Kahvecioğlu, Eskişehir'e gelen depremzedelere yönelik yardım hazırlığı içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

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