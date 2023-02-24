Eskişehir'de Türk Kızılay ve esnaf, depremzedeler için "Alışveriş Kartı" kampanyası düzenliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ESKİŞEHİR (AA) - Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ve esnafın iş birliğiyle depremzedelere yardımcı olmak amacıyla alışveriş kartı bağış kampanyası düzenlendiği bildirildi.

Türk Kızılay Eskişehir şubesinden yapılan açıklamaya göre, kampanyanın depremde evlerini ve eşyalarını kaybeden veya hasar gören vatandaşlara yardım etmek amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Kampanya kapsamında vatandaşların kolayca bir alışveriş kartı bağışı yaparak, depremzedelere yardım edebileceği kaydedilen açıklamada, "Kampanyanın amacı, Eskişehir'de bulunan depremzede misafirlerimize yardım ederken aynı zamanda şehrin esnafını da desteklemektir. Alışveriş kartları, esnafın işletmelerinde kullanılabilecek ve misafirlerimiz, anlaşmalı mağazalardan ihtiyaçları olan ürünleri satın alabilecekler." ifadesi kullanıldı.

Alışveriş kartlarının ilk etapta 125 lira, 125 lira ve 250 lira olmak üzere 3 ayrı kart olarak toplam 500 lira tutarında dağıtılacağı ifade edilerek, "Bu kartlarla Eskişehir'de anlaşma yapılan esnafa giderek para yerine ödeme kısmında kasaya sunacaklardır. Anlaşmalı olunan esnaf da belirli zaman periyodlarında Türk Kızılay şubesine gelip elinde olan kartları ibraz ettiğinde ödemesi Türk Kızılay Eskişehir Şubesi tarafından yapılacaktır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, kampanyanın dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştireceğini vurgulayarak, "Alışveriş kartları, misafirlerimize ihtiyaç duydukları ürünleri seçme özgürlüğü sağlayacak ve onlara biraz olsun moral verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca kampanyanın herkesin katılımına açık olduğu ve herhangi bir miktarın bağış olarak kabul edildiği ifade edildi.

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