Eskişehir'de polis ekipleri depremzede çocukları eğlendirdi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlendikleri etkinlikle depremzede çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Polisevi Şube Müdürlüğünde misafir edilen depremzedelerin çocuklarını güzel anılar biriktirmeleri için bir eğlence merkezine götüren ekipler, onlarla oyun oynayarak keyifli anlar yaşattı.

Ayrıca 1-5 yaşlarındaki çocukların aşı taramaları, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.