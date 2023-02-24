Eskişehir'de tramvayın yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent içi ulaşımını sağlayan tramvayın bir kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, İbrahim E. idaresindeki tramvayın yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Gür'e çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle yola düşen Gür'ü görenlerin yardıma koşması da kayıtlarda yer aldı.

İbrahim E. idaresindeki tramvay, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Gür'e çarpmış (78), ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tramvay sürücüsü İbrahim E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

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