AK Partili Gücüyener: "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet ve deprem önlemi olarak neler yaptığını açıklasın"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 1999 yılından bu yana afet ve deprem önlemi olarak neler yaptığını açıklaması gerektiğini bildirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde can kayıplarının yaşandığını bunun üzerine kentte 2013 yılında yetkileri Eskişehir Büyükşehir Belediyesine devredilen afet riskli alanların gündeme geldiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak plan ve proje çalışmaları için 2 milyon lira hibe verildiğini hatırlatan Gücüyener, şöyle devam etti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İTÜ ile çalışmaya başlamış fakat 2017 yılına kadar bakanlığa sunulmuş ya da bakanlık tarafından bekletilmiş bir belge bulunmamaktadır. 9 Şubat 2017 tarihinde bu kez inşaat işleri yetkisi de Büyükşehir Belediyesine verilmiş; ayrıca yapılacak çalışmalara kolaylık olması için bakanlık bu bölgede tüm hazine mülklerini de belediyeye devretmiştir. Ancak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden bakanlığa ilk evrak girişi 20 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Teslim edilen imar planlarında ise kanuni gereksinimler yerine getirilmemiştir. Devam eden süreçte ilk revize talebi 27 Mart 2018 tarihinde olmuş, bakanlık tarafından projede düzeltme talep edilmiştir. Çünkü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapı yoğunluğu zaten çok olan bölgede yüzde 33 yapı yoğunluğu artışı yapılmıştır."

Gücüyener, 25 Nisan 2018 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin düzeltilmiş haliyle bakanlığa teslim edildiğini bildirdi.

Aynı yıl bir vatandaş tarafından bu işlemlerle ilgili bir dava açıldığını belirten Gücüyener, şunları aktardı:

"Bu vatandaşımızın iptal talebi mahkemece kabul edilmiştir. Söz konusu iptal kararı, yalnızca bu davayı açan vatandaşımıza ait parsel yönünden verilmiştir. 7 Kasım 2019 tarihli Danıştay kararında da tek parsel yönünden iptal kararı verildiği açıkça belirtilmiştir. 2019 yılından içinde bulunduğumuz güne kadar, bildiğimiz kadarıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu vatandaşımıza ulaşan bir çalışması da olmamıştır. Çeyrek asırdır belediye başkanlığı döneminde konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yaşadığımız afet sonrası, belediyeler tarafından yapı stokunu belirleyeceğiz açıklaması yapıldı. Ancak, 1999 yılından bu yana neredeyse çeyrek asırdır belediye başkanlığı yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı dahil, bunca yıldır ne yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır."

- "Ortada engele dair çıkmış hiçbir şey yok"

Gücüyener, temmuz ayında tüm Eskişehir'i kapsayan 1/5000'lik imar planı revizyonunun AK Parti grubunun itirazlarına rağmen Meclis'ten geçtiğini hatırlatarak, şunları bildirdi:

"Bu revizyonla tüm şehirde kamulaştırması yapılmamış park alanları, yeşil alanlar konut ve ticaret alanına çevrildi. 'Yapı stoğunu belirleyeceğiz' diyen belediye başkanları tarafından, tüm şehri kapsayan bu plan revizyonula ilgili söylenen lehte ya da aleyhte tek kelime yok. Bugün bir bilim insanının basın açıklamasında da dile getirdiği gibi imar planlarında şehirdeki fay hattı yok, gösterilmemiş. Gündoğdu Kentsel Dönüşüm Projesi var. Uzun yıllardır ismi var. Burada iş ve işlem yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı burada kim engelledi? Muhakkak ki dile getirmeyi unutmuş olmalı. Zira ortada engele dair çıkmış hiçbir şey yok. Eskişehirliler olarak beklentimiz, 1999 yılından bu yana afet ve deprem önlemi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin neler yaptığının madde madde açıklanmasıdır."

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