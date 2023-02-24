MÜSİAD Eskişehir Şubesi depremzede çocuklar için oyun parkı kurdu

ESKİŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım seferberliğine katkı sağlıyor.

MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenerek Eskişehir'e gelen çocuklar için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Yurtlarda bulunan depremzede çocuklara için oyun parkı kurduklarını duyuran Özdemir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın doyasıya eğlenmesine vesile olduk. Oyun parkında şişme oyun alanları, maskotlar, patlamış mısır ve pamuk şekeri tezgahı, gösteriler ve balon şovları çocuklarımıza depremin şokunu unutturmaya çalıştık. Etkinliğimizde ayrıca alanda bulunan çocuklara hediyeler ve okuma kitapları dağıtılmış olup bu konuda destekte bulunan şube üyelerimize ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinlikleri belirli aralıklarla yaparak çocuklara ve ailelerine yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin ve gönüllülerin katkı ve destekleri ile deprem bölgesinden şehrimize gelen çok sayıda vatandaşımızın konaklama, gıda ve giyecek ile diğer ihtiyaçları noktasında yardımda bulunmaya devam ediyoruz."

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