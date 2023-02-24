Eskişehir'de iş yerinden telefon hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alpu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozan Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanından cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırma ve teknik çalışma sonucu kimliği belirlenen zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Çalınan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

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