Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerin çalışmasında 16 kişinin arandığı tespit edildi. "Hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.S, T.Y, A.K. ve S.Ö. yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerden C.D. ve K.D'nin üzerinden ise 2 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Bu şüpheliler hakkında da gerekli adli işlemler yapıldı.