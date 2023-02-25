Mihalıççık'ta esnaf, belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde belediye tarafından üçüncüsü düzenlenen "Esnaf Toplantısı", Belediye Başkanı Haydar Çorum başkanlığında gerçekleştirildi.

Yelken Tepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çorum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Belediyenin gerçekleştirdiği projelerin detaylarını aktaran Çorum, yapacakları çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi.

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