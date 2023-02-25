Depremzede çiftin nikahı Eskişehir Valiliği'nde kıyıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eskişehir'e gelen Nazlı ve Aykut Bulut'un nikahı, Valilik binasında kıyıldı.



Düzenlenen törende genç çiftin şahitliklerini Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak yaptı.

Vali Ayyıldız, nikahlarını Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın kıydığı çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Aile cüzdanını geline veren Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz Türk milletimize de başsağlığı diliyorum. Bu nikahın gençlerimiz başta olmak üzere onların kıymetli ailelerine, tüm sevdiklerine ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabb'im gençlerimizin yolunu ve bahtını açık eylesin. Bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda da bahtiyar olsunlar."

Törene, çiftin aileleri de katıldı.

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