Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler K.K, B.E, N.E ve S.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 47,38 gram metamfetamin, 1,30 gram bonzai, 80 gram esrar, 2 hassas terazi, 6 tabanca, 1 anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1 pompalı tüfek ile 50 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.